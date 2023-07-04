Минобороны России: сегодня утром Новую Москву и Подмосковье атаковали пять беспилотников

Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области, добавили в минобороны.

Как утверждается, пострадавших и разрушений в результате нет.

Также атаку беспилотников прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он не назвал количества беспилотников, но заверил, что они все «отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы».