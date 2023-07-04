04 июля 2023 г. 10:07

Минобороны России: сегодня утром Новую Москву и Подмосковье атаковали пять беспилотников

 
bbcrussian.com
ФОТО: Sputnik / Scanpix

Как утверждают в российском военном ведомстве, четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО (Украина эти заявления пока не комментировала).

Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области, добавили в минобороны.

Как утверждается, пострадавших и разрушений в результате нет.

Также атаку беспилотников прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он не назвал количества беспилотников, но заверил, что они все «отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы».

Мэр российской столицы также добавил, что «в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», однако уже в 8:00 утра эти ограничения «на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются».

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