19 июля 2023 г. 18:42

Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины

 
bbcrussian.com
Kremlius
Kremlius
ФОТО: AFP / Scanpix
С 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, говорится в заявлении Минобороны России.

Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.

И еще одно предупреждение: «страны флага таких судов» будут считаться вовлеченными в «украинский конфликт» на стороне Киева.

На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.

Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили инфраструктуру хранения. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что «значительная часть» экспортной инфраструктуры вышла из строя.

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bbcrussian.com
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