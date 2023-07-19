Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины

Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.
И еще одно предупреждение: «страны флага таких судов» будут считаться вовлеченными в «украинский конфликт» на стороне Киева.
На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.
Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили инфраструктуру хранения. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что «значительная часть» экспортной инфраструктуры вышла из строя.