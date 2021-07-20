На видео, предоставленном Минобороны, можно увидеть, как «Адмирал Горшков» запускает «Циркон», а также траекторию полета ракеты.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км», — отметили в ведомстве, уточнив, что наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

В ходе испытаний также были подтверждены тактико-технические характеристики «Циркона». Так, скорость полета ракеты составила более 8,3 тыс. км/ч (около 7 Махов).

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» в скором времени встанет на боевое дежурство. Он напомнил, что сегодня в России на боевом дежурстве уже состоят новейшие гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал».