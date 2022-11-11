Минобороны России: переброска военных на левый берег Днепра завершилась

"При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено", - утверждают в министерстве (цитата по РИА Новости).

Украинские власти не делали официальных заявлений на этот счет, но в украинских СМИ со вчерашнего появлялись видео с российской техникой, якобы брошенной на херсонском направлении.

В минобороны также обвинили украинских военных в попытке сорвать перевозку мирного населения и переброску российских войск на левый берег Днепра. По переправам якобы было нанесено пять ударов реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, утверждают в военном ведомстве. По заявлению минобороны, 28 снарядов сбили средствами ПВО, еще пять были отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

В российском военном ведомстве утверждают, что за прошедшие двое суток продвижение ВСУ смогли продвинуться на отдельных направлениях в Херсонской области не более чем на 10 км.