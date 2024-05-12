Минобороны РФ заявило о захвате четырех сел под Харьковом

По утверждению российского Минобороны, войска РФ захватили еще четыре населенных пункта в Харьковской области. В воскресенье, 12 мая, ведомство сообщило, что под контроль взяты села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
По сообщению военного министерства, российская армия нанесла удары по украинским позициям возле Волчанска, Дегтярного и Казачье Лопани.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что обстановка в регионе существенно обострилась на текущей неделе. В настоящее время, по его словам, там продолжаются бои в приграничных районах. "Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", - написал он в Telegram.
Продолжается эвакуация
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что с "территорий, где враг активизировал боевые действия", продолжается эвакуация населения: из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья мирных жителей, по его словам более чем за двое суток эвакуированы свыше 4000 тысяч человек.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные захватили пять населенных пунктов Харьковской области - Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в районе приграничных сел.