Минобороны РФ заявило о сбитых над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями дронах

 
Медуза
Dronas
Dronas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 ноября «дежурные средства ПВО» уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны, утверждает военное ведомство, были сбиты в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях. Никаких иных подробностей в распространенном Минобороны РФ сообщении нет.

В свою очередь Baza пишет, что в Брянской области беспилотник в ночь на 14 ноября упал на территории химического завода. Беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом был обнаружен в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, расположенном примерно в 30 километрах от Брянска. В результате падения беспилотника, по данным издания, пострадавших нет.

По данным Baza, один из беспилотник пытался атаковать "Конструкторское бюро машиностроения" в подмосковном городе Коломна. В результате «незначительно» повреждены стекла и обшивка одного из зданий комплекса. Никто не пострадал.

Представители российских властей регулярно сообщают об атаках беспилотников — как в граничащих с Украиной областях, так и в сотнях километрах вглубь РФ. Российское Минобороны почти каждый день отчитывается об уничтожении «украинских беспилотников самолетного типа».

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