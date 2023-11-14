Минобороны РФ заявило о сбитых над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями дронах

В свою очередь Baza пишет, что в Брянской области беспилотник в ночь на 14 ноября упал на территории химического завода. Беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом был обнаружен в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, расположенном примерно в 30 километрах от Брянска. В результате падения беспилотника, по данным издания, пострадавших нет.

По данным Baza, один из беспилотник пытался атаковать "Конструкторское бюро машиностроения" в подмосковном городе Коломна. В результате «незначительно» повреждены стекла и обшивка одного из зданий комплекса. Никто не пострадал.