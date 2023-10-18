Минобороны РФ заявило о 28 сбитых за ночь беспилотниках

Дроны, говорится в распространенном военным ведомством сообщении, были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО было сбито шесть БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курском районе сбито шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре дрона, по его словам, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Курской области, заявил Старовойт, в результате атаки дронов также нет пострадавших и разрушений.
Медуза
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