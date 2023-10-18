Минобороны РФ заявило о 28 сбитых за ночь беспилотниках

Дроны, говорится в распространенном военным ведомством сообщении, были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО было сбито шесть БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.