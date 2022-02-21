Минобороны РФ сообщило об убийстве "пяти диверсантов", пытавшихся попасть в Россию с территории Украины

В Минобороны утверждают, что убили пять человек, которые «прорывались» с территории Украины в Россию.
В ЮВО также сообщили, что российские военные якобы уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, передает РИА Новости.
Как утверждается в релизе ЮВО, в районе 6 утра ФСБ обнаружила проникновение «диверсионной-разведывательной группы» на территорию России. Для задержания силовики потребовали подкрепление военных, утверждают в Минобороны. В ходе столкновения были убиты пять человек из «диверсионной-разведывательной группы», а также уничтожены два БМП, вошедших на территорию Россию, говорится в сообщении Южного военного округа.
Среди российских военных потерь нет, сообщают в Минобороны.
Утром 21 февраля ФСБ заявила, что запущенный с территории Украины снаряд утром «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы. В СНБО Украины отрицают причастность к этому.
До этого силовики сообщали о попадании снаряда на территорию Ростовской области из Украины. В Киеве также отрицали обстрелы в направлении России.
Белый дом, Пентагон и британская разведка ранее утверждали, что Россия готовит провокацию «под чужим флагом», чтобы оправдать вторжение в Украину. В Москве сообщали об отсутствии таких планов.
Обострение на востоке Украины началось 18 февраля, когда главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации местных жителей в Россию якобы из-за подготовки Украиной начала вооруженного наступления на Донбасс. Украинские власти отрицают эти планы.
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