Минобороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотника в Истринском районе Подмосковья

По словам мэра столицы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего.

РИА Новости передавали, что ночью как минимум 24 авиарейса задержали и восемь отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Во "Внуково" и "Домодедово" уточнили, что ограничивали полеты примерно на час, сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Вчера в Минобороны отчитались об уничтожении 42 украинских беспилотников над территорией РФ.

"В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — заявили в ведомстве.