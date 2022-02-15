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Вооруженные силы России завершили часть военных учений, подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращение в места дислокации, пишет РБК со ссылкой на Минобороны.
”По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации”, — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Воинские подразделения уже приступили к погрузке и уже 15 февраля направятся в свои гарнизоны, уточнил он.
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