Минобороны РФ сообщило о массированной атаке БПЛА на Крым

Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник, 5 декабря, над акваторией Азовского моря и в Крыму были уничтожены десятки украинских беспилотников. Российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией аннексированного Крыма, еще 13 дронов были перехвачены, заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее российские военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. Последствия ночной атаки не уточняются.

В то же время жители аннексированного Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма. Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30 мск.