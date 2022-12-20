В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции (так российская власть и пропаганда называют войну в Украине — прим. "Медузы")". Вместе с постом ведомство опубликовало видео, на котором снято, как Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета оборонительные сооружения.
Пользователь твиттера @GlasnostGone и волонтеры проекта GeoConfirmed проанализировали видео и определили расположение объектов, попавших в кадр. Оказалось, что окопы, над которыми пролетал Шойгу, находятся в Крыму в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта.
При этом неизвестно, осматривал ли Шойгу другие позиции российских войск. Из сообщения Минобороны и опубликованного видео это неясно.
Goodnight #Ukraine. I'll leave with 🇷🇺 saying Shoigu inspected advanced positions in the "special military operation" - this giving the impression he flew over frontline in 🇺🇦. So I looked, and he's nowhere near frontline, the 🤡 simply flew over occupied #Crimea. (1st pic video) https://t.co/JH9d6JbrEu pic.twitter.com/ZD5B70RtbM— Glasnost Gone (@GlasnostGone) December 18, 2022
О первой поездке Сергея Шойгу в зону боевых действий стало известно в конце июня. После этого министр проинспектировал группировки российских войск, воюющих в Украине. В ноябре Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск.
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