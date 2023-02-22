В распространенном пресс-службой Минобороны России сообщении говорится об "экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов". Командование, как утверждают в министерстве, выполняет все заявки на обеспечение боеприпасами в кратчайшие сроки, а "попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", — говорится в заявлении Минобороны России.

Имя Евгения Пригожина и название созданной им "ЧВК Вагнера" в сообщении ведомства не упоминаются.

Спустя меньше часа после заявления Минобороны России в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" появилось возмущённое голосовое сообщение. В нём Пригожин или человек с очень похожим на его голосом говорит, что "ЧВК Вагнера" "недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач". Заявление Минобороны он назвал "плевком в сторону "ЧВК Вагнера" и попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг. При этом он добавил, что других добровольческих штурмовых отрядов кроме "ЧВК Вагнера" в Бахмуте нет. "Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ", — сказал Пригожин.

Конфликт "ЧВК Вагнера" с руководством Министерства обороны России развивается давно. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов "ЧВК Вагнера", воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.

В понедельник его пресс-служба опубликовала заявление бизнесмена, в котором он утверждал, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам "ЧВК Вагнера". " Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК", – заявил Пригожин.

"ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам.

Сейчас бойцы "ЧВК Вагнера", по многочисленным сообщениям российских СМИ и самой организации, участвуют в боях под Бахмутом в Донецкой области Украины. Это один из самых напряжённых участков фронта. В последние недели, по данным ВСУ, российское наступления на этом направлении ослабло. По мнению экспертов, это связано с проблемами, о которых заявлял Пригожин: "ЧВК Вагнера" осталась без вооружения и без поддержки военных. Об этом свидетельствуют и попавшие в плен бойцы ЧВК.

Как сообщилаРусская служба Би-би-си, за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников "ЧВК Вагнера" (включая заключенных) и мобилизованных.

По данным официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли или получения ранения более 30 тысяч наемников "ЧВК Вагнера".

Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, не назвал "ЧВК Вагнера" среди подразделений, участвующих в боевых действиях на территории Украины.