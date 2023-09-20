Минобороны РФ отчиталось об эвакуации более двух тысяч жителей Нагорного Карабаха

Ведомство утверждает, что миротворцы эвакуировали в свой базовый лагерь 2261 жителя Карабаха, в числе которых 1049 детей. В Минобороны заверили, что российский миротворческий контингент «в обострившихся условиях» продолжает выполнять свои функции.

Президент России Владимир Путин, комментируя боевые действия в Нагорном Карабахе на встрече с главой МИД Китая Ван И, заявил, что российские миротворцы «очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт».

«Делают все, чтобы защитить мирное население. <…> Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта — и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — приводит слова Путина «Интерфакс».