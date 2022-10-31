Минобороны РФ официально заявило о завершении частичной мобилизации

«Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — уточнили в Минобороны.
Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — уточнили в пресс-службе российского военного ведомства.
Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября. Уже 28 октября Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации.
«Установленное вами задание, 300 тысяч человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу
С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего...
Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом
31 октября в Сейме Литовской Республики проходит...
Единство в караимском танце. Ансамбль "Бирлик", или "одна большая семья"
"Бирлик" с караимского переводится как "единство". Он...
Что произошло с экономикой Беларуси за 8 месяцев войны? от разрыва отношений с Литвой Беларусь теряет около 2 млрд долларов в год
Белорусская экономика вошла в рецессию, страна...
"Напряжение в рабочем графике": премьер-министр Литвы ушла от ответа на вопросы о льготе НДС
Премьер-министр Ингрида Шимоните не ответила, видит ли...