Минобороны РФ назвало имена командующих войсками в Украине

В министерстве обороны России впервые назвали имена командующих двумя группировками войск в Украине. Генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск "Центр", а генерал армии Сергей Суровикин - Южной группировкой войск. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков вечером в пятницу, 24 июня, комментируя ход боевых действий в Украине.
Утром 25 июня Минобороны Великобритании опубликовало твит, в котором отмечается, что с начала июня российское верховное командование "с большой долей вероятности отстранило нескольких генералов от ключевых командных должностей" в войне на территории Украины. В этой связи британские власти называют имена командующего ВДВ, генерала-полковника Андрея Сердюкова и командующего Южной группировкой войск, генерала армии Александра Дворникова, добавляя, что последний, "вероятно, какое-то время выполнял обязанности главного оперативного командующего" российскими войсками в Украине.
Что известно о Лапине и Суровикине
Александр Лапин является с 22 ноября 2017 года командующим войсками Центрального военного округа РФ. С октября 2018 по январь 2019 года был командующим группировкой войск РФ в Сирии.
Сергей Суровикин - главнокомандующий воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года. Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции РФ в Сирии. За участие в военной операции в Сирии Суровикину было присвоено звание Героя России.
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