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В рамках маневров, которые пройдут 19 февраля под руководством президента России, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило министерство.
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
© AP / Scanpix

В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет "плановое учение сил стратегического сдерживания", сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ. В ходе этих маневров "будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет". "К учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", - говорится далее в сообщении.

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Путин во время учений будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ. "Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый "черный чемоданчик", "красную кнопку" и тому подобное", - пояснил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он не исключил, что вместе с президентом России за учениями будет наблюдать и правитель Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл с визитом в Москву.

Минобороны РФ подчеркнуло, что это учение было "спланировано заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

РФ заявляет о возвращении войск после учений рядом с Украиной

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения российской армии, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибывают в воинские гарнизоны. По его словам, в пункты постоянной дислокации возвращаются части, которые провели учения на полигонах в Курской и Брянской областях и в Крыму. Сообщается также, что в Россию вернутся подразделения, участвующие в маневрах на территории Беларуси.

Между тем в НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от границ Украины. "Несмотря на утверждения Москвы, мы пока не увидели признаков отведения войск или деэскалации. Наоборот, это выглядит так, что Россия продолжает наращивание", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО 16-17 февраля в Брюсселе.

Запад опасается вторжения России в Украину

Маневры проходят на фоне обострения отношений России и стран Запада, которые опасаются российского вторжения в Украину в связи с концентрацией российских войск у украинской границы. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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