aA
Резолюция Генассамблеи ООН о выплатах Россией компенсации ущерба Украине не имеет юридической силы, заявил Силуанов. По мнению главы Минфина России, это "чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения"
Antonas Siluanovas
Antonas Siluanovas
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", — отметил глава Минфина.

Ранее на этой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предполагает выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине. Резолюция также призывает государства — члены ООН вести международный реестр с данными о нанесенном Украине ущербе.

Статьи по теме:
Генассамблея ООН призвала взыскать с России репарации
Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Россия должна нести "юридические последствия всех своих международно-противоправных действий, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими действиями», говорится в документе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию юридически ничтожным документом. "Запад пытается затянуть и усугубить конфликт и планирует использовать для этого российские деньги", — сказал Небензя. Он добавил, что принятие резолюции повлечет для ее соавторов "последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Forbes.ru

TOP новостей

Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет

Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы ,...

Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę

Иностранцев удивляет хорошая жизнь литовцев: у вас в руководителях крутая блондинка

Интервью, которые дают литовские политики на разных...

Бизнес ищет работников на время праздников: зарплаты до 1600 евро "на руки"

Как и ежегодно, торговцы и компании, отвечающие за...

Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же...

Международные эксперты: хуже, чем в Литве, налоговой системы в Европе нет

Литва - страна с современной экономикой, которая...