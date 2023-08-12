Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запретило своим сотрудникам использовать в служебных целях устройства компании Apple, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в пятницу, 11 августа.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - цитирует Шадаева агентство "Интерфакс".

Аналогичных ограничений на технику других компаний не вводилось. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - сказал Шадаев, добавив, что ведомство не планирует закупать сотрудникам новые телефоны или планшеты.

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