Пугачева сделала свое заявление утром в воскресенье, спустя два дня после того, как минюст признал ее мужа, юмориста Максима Галкина, "иностранным агентом".

Певица попросила министерство внести ее в реестр "иноагентов" вслед за Галкиным и заявила, что солидарна с мужем, "желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Это первое публичное высказывание Пугачевой о российском вторжении в Украину. Максим Галкин же, напротив, выступал с резкой критикой этой войны, комментировал, например, преступления российских солдат в Буче и ракетный обстрел Одессы.

В Кремле высказывание Пугачевой комментировать отказались. "Я не буду комментировать никак эту тему", - заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Про Галкина же он говорил в начале сентября, что тот "делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути".

В чем значимость Пугачевой



Юрий Сапрыкин, журналист:

"В позднесоветском мире было два человека, которые спели о том, что люди чувствовали, но не знали еще, как об этом сказать: Пугачева и Высоцкий.

До нее на эстраде и в телевизоре царили такие застегнутые на все пуговицы Артисты Артистычи, она сломала этот шаблон, вышла на сцену как живой человек, не по-советски яркий и свободный.

Она не боялась выглядеть смешной, слабой, разочарованной, она пела о том, как хочется счастья и как страшно остаться одной, она давала надежду, что все это можно пережить и преодолеть. Она стала таким коллективным женским голосом страны, спела и сказала всё за всех.

То, что мы видели в последние лет 25, - это, можно сказать, её "заслуженный отдых", телевизионное почивание на лаврах. Что ж, как выясняется, она осталась всё такой же живой и настоящей".

"Миллион алых роз против сил зла"



Слова Пугачевой вызвали огромный общественный резонанс. Ее пост на момент написания этой заметки собрал почти 700 тысяч лайков и более 91 тысячи комментариев. В основном комментарии носят положительный характер, певице пишут "Браво, Алла" и называют ее "великой женщиной".

Из известных людей одобрительные комментарии под постом Пугачевой оставили только журналистки Ксения Собчак и Ирина Шихман, а также телеведущая Юлия Высоцкая.

При этом пост Пугачевой вызвал огромный отклик у пользователей соцсетей. Некоторые выкладывали в соцсетях свои любимые песни певицы.

Режиссер Кантемир Балагов назвал Пугачеву "глыбой" и посчитал ее пост доказательством, что будущее России - за женщинами. Оппозиционный политик Лев Шлосберг связал бурную реакцию на пост певицы с усталостью людей от политики, которую проводят российские власти.

Алла Борисовна глыба. Не понимаю какие еще нужны доказательства того, что за женщинами будущее этой страны. — Kantemir Balagov (@KBalagov) September 18, 2022

Множественная реакция разнообразных аудиторий на политическое высказывание Аллы Пугачевой отражает нарастающую усталость от государственной политики и полной неопределенности будущего. — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) September 18, 2022



Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков увидел в высказывании Пугачевой выступление "за свободу слова, против репрессий и войны". "Миллион алых роз против сил зла", - написал он, отсылая к одной из самых известен песен Пугачевой.



Алла Пугачева выступила за свободу слова, против репрессий и войны. Миллион алых роз против сил зла — Pavel Chikov (@pchikov) September 18, 2022



Из зарубежных музыкантов Пугачеву поддержала английская группа Pet Shop Boys:

"Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, которая осудила войну Путина против Украины, заявив, что она сделала Россию "изгоем".

We admire the courage and honesty of the legendary Russian superstar Alla Pugacheva who has denounced Vladimir Putin’s war on Ukraine saying it has made Russia “a pariah”.https://t.co/Nai1hKXVNqhttps://t.co/5acz5Dp5DX#PetText pic.twitter.com/O526MAp4ci — Pet Shop Boys (@petshopboys) September 19, 2022

"Изобразила пародию на жену декабриста"



Заявлением Пугачевой ожидаемо возмутились российские политики, поддерживающие войну. Например, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР", - написал Толстой в своем телеграм-канале.

"Пугачёва изобразила пародию на жену декабриста. Это жалкий фарс! Избалованный шальными гонорарами Галкин далёк от Трубецкого или Волконского так же, как признание иноагентом далеко от каторги", - дополнил Миронов.

Пугачёва изобразила пародию на жену декабриста. Это жалкий фарс! Избалованный шальными гонорарами Галкин далёк от Трубецкого или Волконского так же, как признание иноагентом далеко от каторги. «Деятели культуры» калибра Пугачёвой и Галкина не имеют представления о патриотизме. — Сергей Миронов (@mironov_ru) September 19, 2022



Актрису Марию Шукшину в высказывании Пугачевой возмутила часть, посвященная российским солдатам в Украине, которые, по мнению Пугачевой, "гибнут за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

"С чего А.Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? Именно они сражаются за Родину, за ее процветание и свободу. Считающих цели СВО иллюзорными там нет. Они все в других теплых местах. Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам ее жалость не нужна. Они гораздо выше ее и морально, и духовно", - написала Шукшина.

Как о заявлении Пугачевой рассказали федеральные СМИ



Некоторые российские СМИ предпочли не заметить слова Пугачевой против войны в Украине, содержащиеся во второй части ее заявления. Внимание на это обратило "Агентство".

В своих новостях о Пугачевой они сообщили, что певица попросила минюст признать ее иноагентом, но никак не упомянули вторую часть ее высказывания о "гибнущих за иллюзорные цели" солдатах.

По данным "Агентства", так поступили ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда", "Известия", "Российская газета", а также НТВ, РЕН ТВ, Lenta.ru, ТВЦ, "Фонтанка", "Росбалт", "Говорит Москва", "Газета.Ru" и RT.

В воскресных вечерних программах на российском телевидении о заявлении Пугачевой упоминать не стали вовсе.