Мигранты из Таджикистана массово уезжают из РФ после теракта

Граждане Таджикистана хотят уехать из России на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Некоторые из них рассказывают о притеснениях, сообщила агентству ТАСС замминистра труда страны Шахноза Нодири в субботу, 30 марта.

По ее словам, в министерство поступает "очень много звонков". Большинство из них связаны с "боязнью" находящихся в России граждан Таджикистана и их желанием уехать. "Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (людей в Таджикистан. - Ред.) больше, чем уезжает", - рассказала Нодири. Чиновница считает, что такой поток станет временным явлением.

При этом Шахноза Нодири отметила, что фиксируются случаи притеснения граждан Таджикистана в РФ "на бытовом уровне", а представительство Минтруда страны в России получало после теракта сообщения с угрозами.

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