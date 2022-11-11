Миф о непобедимости почти разрушен. Что осталось от Черноморского флота России?

"Чем меньше российский Черноморский флот, тем безопаснее в Черном море", - заявил Владимир Зеленский 6 ноября. Действительно, за восемь месяцев полномасштабной войны вооруженные силы Украины сделали многое, чтобы воплотить эту формулу президента в жизнь.

Заявление Зеленского стало реакцией на снижение числа ракетных ударов по украинским городам со стороны Черного моря, которое наблюдается в последнее время. Этому предшествовал дерзкий удар авиационных и морских беспилотных аппаратов по военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

Несмотря на заявления Кремля о "минимальных потерях", вероятнее всего, удар пришелся по флагману Черноморского флота России, фрегату "Адмирал Макаров" и еще нескольким судам.

Усилить свой флот в Черном море Россия не может - Турция с начала войны не пропускает туда ее военные корабли.

Многие украинские и международные эксперты поспешили заявить, что с Черноморским флотом России покончено, он не сможет оправиться от такого удара.

"ВМФ России унижен государством, не имеющим собственного военно-морского флота", - пишет британское аналитическое издание Navy Lookout.

Впрочем, другие эксперты призывают не торопиться с выводами.

По их мнению, Черноморский флот, как загнанный зверь, ранен, но все еще опасен. А если пользоваться боксерской терминологией, противник Украины находится пока в нокдауне, но не в нокауте.

Хроника разгрома

Череда поражений Черноморского флота началась фактически с первых недель вторжения России в Украину. Его единственной победой можно назвать разве что захват острова Змеиный 24 февраля, но и тот в конце июня был у России отбит.

А наиболее болезненным ударом стало затопление флагмана "Москва", которое произошло в апреле. Скорее всего, корабль был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун".

Кроме того, весной и летом сообщалось об ударах по российским кораблям "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Василий Бех" и "Всеволод Бобров", дислоцированным в Черном море.

В результате это привело к смене командующего Черноморским флотом в середине года.По состоянию на 9 ноября генштаб ВСУ сообщает об уничтожении 16 российских катеров и кораблей.

Но в этой статистике нет последней "добычи" - нового флагмана Черноморского флота, заменившего "Москву", фрегата "Адмирал Макаров".

По данным BBC News Украина, он получил существенные повреждения именно во время нападения беспилотников на севастопольскую бухту утром 29 октября. Именно этот фрегат был одним из носителей крылатых ракет "Калибр", которыми регулярно обстреливали украинские города.

После удара по севастопольской базе Черноморского флота, число ракетных пусков из ее акватории снизилось.

"Все чаще поступают сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники", - подчеркнул Владимир Зеленский 6 ноября.

Но можно ли говорить, что Украина уже обезопасила себя от ударов с моря?

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал BBC News Украина, что уменьшение ракетных пусков в последние дни связано со сложными погодными условиями в Черном море. А носители "Калибров" у российского флота еще есть, в частности, на подлодках.

Что осталось у Черноморского флота?

Рыженко указывает на то, что недавно в Севастополь из своего пункта базирования, Новороссийска, прибыли две боеспособные подлодки проекта 06363 (в общей сложности в Черноморском флоте есть шесть таких субмарин), которые могут запускать крылатые ракеты. Но и это еще не все.

"У них теоретически сейчас есть 11 кораблей, которые могут стрелять "Калибрами", - отмечает Рыженко, - но фактически к этому сейчас готовы только три надводных корабля".

Речь идет о фрегате "Адмирал Эссен" и двух корветах типа "Буян-М" (проект 21631).

Что касается фрегата, то это 125-метровый корабль, имеющий пусковую установку на 8 крылатых ракет, зенитно-ракетный комплекс, торпедное вооружение и артиллерийскую установку. Он также может нести на борту военный вертолет.

"Адмирал Эссен" - относительно новый корабль в составе Черноморского флота, он был спущен на воду в ноябре 2014 года.

Корабли проекта "Буян-М", например, ракетные корветы "Вышний Волочёк" и "Орехово-Зуево", имеют длину около 74 м, тоже несут на своем борту 8 "Калибров", артустановки и зенитно-ракетные комплексы.

Это, по мнению, капитана Рыженко, единственные надводные корабли, которые могут представлять опасность.

"Другие корабли не в том состоянии, чтобы наносить удары, - отмечает он. - "Адмирал Макаров" поврежден, хотя и не фатально, но ему нужен ремонт. Еще один фрегат, "Адмирал Григорьевич", находится в Средиземном море".

Остальные корветы типа "Буян-М" тоже небоеспособны. Один поврежден, второй находится в Средиземном море.

Также есть 4 патрульных корабля, например, "Василий Быков". Это 90-метровый корабль с артиллерией, ракетным вооружением и вертолетной площадкой.

Конструктивно там можно разместить пусковые установки "Калибр", отмечает эксперт, но до сих пор не было информации о том, чтобы это было осуществлено на практике.

"Это довольно странно, потому что без "Калибров" этот корабль превращается фактически в крупный буксир", - не скрывает своего удивления Рыжов.

То есть у России в Черном море на данный момент есть три корабля и три подлодки, способные осуществлять запуски крылатых ракет.

Надводные корабли могут суммарно запустить 24 ракеты, а субмарины - 12, то есть в общей сложности возможен залп 36 "Калибров" по Украине со стороны Черного моря.

Кроме того, еще в строю остаются 8 кораблей, стреляющих не "Калибрами", а старыми советскими ракетами. Есть также десантные и противолодочные корабли, имеющие зенитно-ракетные комплексы.

"Поэтому говорить, что боеспособность Черноморского флота критически снизилась, нельзя. Я слышал информацию, что она упала на 70%. Но нет, она настолько не снизилась", - говорит Рыженко - да, боеготовность снизилась, но не до того уровня, чтобы на Черноморский флот не обращать внимания".

Насколько велика опасность, исходящая от Черноморского флота?

Вывод из строя флагманов флота негативно отразилось на морально-психологическом состоянии военных моряков, говорит эксперт. Однако Черноморский флот все еще достаточно опасен. В частности, не следует полностью исключать угрозу высадки десанта в Одесской области.

Сейчас российскую армию сдерживает эффективная работа украинских береговых ракетных противокорабельных комплексов.

Нейтрализовать их Россия пытается ударами ракет, например Х-59. Именно этими крылатыми ракетами еще советского производства, запускаемыми с бомбардировщиков, российские войска чаще всего атакуют черноморское побережье Украины.

Однако самое главное препятствие для российских десантных операций - это их нецелесообразность на данном этапе войны.

Они могут быть успешными, когда десант поддерживают войска на суше, а Россия за последние месяцы не только не приблизилась к взятию Николаева или Одессы, но и, наоборот, отступает с Херсонского направления.

Еще одна предпосылка для успеха такой операции - господство в воздухе - тоже российскими войсками не обеспечена из-за существенного усиления украинской ПВО.

"Они способны высадить десант, но оперативные условия им этого не позволяют из-за ситуации на фронте и наличия у Украины противокорабельных систем", - резюмирует Рыженко.

Другое дело - "зерновой коридор". Это безопасный маршрут движения судов из пролива Босфор в украинские порты через западную и северо-западную части Черного моря. Он открылся в конце июля и должен был работать до 22 ноября. Но после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота Кремль объявил о приостановке своего участия в этом "коридоре". Правда, через пару дней Москва сменила свою позицию.

"Они (Россия - Ред.) имеют много возможностей атаковать "зерновой коридор". Они могут делать это с применением и ракет, и торпед, и мин, и авиации. Кстати, они регулярно отправляют туда свою авиацию, очевидно, для "инспектирования" коридора", - объясняет Рыженко.

Главным фактором, сдерживающим российские удары по этому коридору, остается позиция Турции. Анкара всячески поддерживает идею безопасности и продления срока действия "зерновой инициативы" еще на год. По мнению эксперта, Россия вряд ли готова и политически, и в военном отношении противостоять Турции в этом вопросе.