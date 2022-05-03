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Российский МИД отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг высказывании Лаврова о том, что у Гитлера была "еврейская кровь", и что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи", сообщает русская служба Би-би-си.
Russian foreign ministry
Russian foreign ministry
© RIA/Scanpix

Накануне из-за этого заявления Лаврова израильский МИД вызвал к себе российского посла.

"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", — заявил глава израильского МИД Яир Лапид.

Российский МИД во вторник опубликовал заявление, в котором назвали это высказывание Лапида "антиисторическим" и "во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве".

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Далее в заявлении МИДа говорится, что "история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами", а затем в нескольких абзацах рассказывается об этих примерах.

"При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях [президент Украины] В.Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа", — говорится в заявлении МИДа.

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bbcrussian.com

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