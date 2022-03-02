"Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал представитель МИД.
Члены НАТО неоднократно заявляли, что не намерены использовать военный потенциал и вмешиваться на ситуацию в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг только накануне официально заявил, что альянс не будет отправлять войска или военные самолеты в Украину.
“НАТО не будет частью конфликта”, — сказал он.
Грушко эти заявления прокомментировал так: "Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях".
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