По словам Рябкова, целью организаторов „теракта“ могло быть покушение на Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова, принимавших парад в честь Дня Военно-морского флота России.

Как утверждает замглавы российского МИД, спецслужбам стало заранее известно о готовящемся „теракте“. За несколько дней до парада Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Киев отказаться от своих планов.