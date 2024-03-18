МИД РФ: За границей проголосовали около 373 000 россиян

В выборах президента России, проходивших с 15 по 17 марта, за границей проголосовали 372 779 человек. Такие предварительные данные МИД РФ, полученные к 8.30 (мск) понедельника, 18 марта, назвала официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, эти цифры являются "беспрецедентными".

По утверждению Захаровой, ажиотаж на выборах "был в том числе стимулирован тем", что в "недружественных" странах закрыли ряд генконсульств РФ. В пример представительница российского внешнеполитического ведомства привела Германию, где, как она сказала, "люди стояли буквально до ночи".

Как голосовали на выборах президента РФ в Германии