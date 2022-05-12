МИД РФ: Россия предпримет шаги "военно-технического" характера, если Финляндия вступит в НАТО

В министерстве пояснили, что России придется пойти на это "в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности".
"Ни заверения России об отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии, ни долгая история добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших стран не убедили Хельсинки в преимуществах сохранения курса на военное неприсоединение", — отметили в МИД РФ.
В МИД считают, что главная цель НАТО — "продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране". Также в министерстве отметили, что будут реагировать по ситуации на "радикальное изменение внешнеполитического курса Финляндии".
В конце апреля СМИ сообщили, что Швеция и Финляндия планируют одновременно подать заявки на вступление в НАТО.
11 мая мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении поддержали решение подать заявку на вступление в альянс.
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