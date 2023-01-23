МИД РФ: посол Эстонии должен уехать, уровень отношений понижен

В заявлении МИД России говорится, что это ответная мера на "радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллинне", которое названо "недружественным шагом". В заявлении также утверждается, что руководство Эстонии "последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией" и возвело в ранг государственной политики "тотальную русофобию".

Около двух недель назад МИД Эстонии сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в стране. К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Газета Postimees писала, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей - добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает восемь эстонских дипломатов. Кроме того, по словам Рейнсалу, "персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны" (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, "нынешний размер представительства России не оправдан".

Российское диппредставительство в Эстонии вскоре после этого объявило о временной приостановке приёма заявлений о выходе из российского гражданства, заявив, что к сбоям привели "враждебные действия эстонских властей". Отказ от российского гражданства необходим для получения гражданства Эстонии. В прошлом году число заявлений от россиян на получение эстонского гражданства возросло в два с половиной раза: было подано 726 прошений, тогда как годом ранее - 290.

Эстония активно поддерживает Украину в войне с Россией. На прошлой неделе она объявила о новом пакете военной помощи, который, по словам посла Эстонии в Киеве Каймо Кууска, включает в себя все имеющиеся у Эстонии в наличии гаубицы калибра 155 мм. Эстония также призывает Германию начать поставки танков "Леопард" и разрабатывает план конфискации российских активов.

Эстония, как и другие страны Шенгенской зоны, граничащие с Россией (кроме Норвегии) сейчас не пускает на свою территорию россиян-обладателей шенгенских виз, за рядом исключений.

После российского вторжения в Украину 24 февраля Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту. Стороны также обменялись высылками дипломатов.

Уровень дипотношений России с двумя другими странами Балтии, Латвией и Литвой, был понижен ещё в прошлом году по инициативе этих стран, после российского вторжения в Украину.