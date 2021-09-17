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Министерство иностранных дел России в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году назвало его "освободительным походом". В сообщении и видеоролике, выложенных МИД РФ в его микроблоге Twitter в пятницу, 17 сентября, говорится, что в ходе польского похода Красной армии "были освобождены Западная Белоруссия и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920-1921 годов, а украинское и белорусское население встречало Красную Армию как подлинных освободителей".
Originalaus Raudonosios armijos Generalinio štabo žemėlapio kopija. 1941 m. gegužė. Raudonųjų planuojamas puolimas Katovicų, Krokuvos, Kelcų, Liublino, Varšuvos kryptimi. Vykdytojas: generolas majoras Vasilevskis.
Originalaus Raudonosios armijos Generalinio štabo žemėlapio kopija. 1941 m. gegužė. Raudonųjų planuojamas puolimas Katovicų, Krokuvos, Kelcų, Liublino, Varšuvos kryptimi. Vykdytojas: generolas majoras Vasilevskis.

В видеоролике утверждается, что вторжение было необходимо, поскольку к 17 сентября 1939 года польское руководство бежало в Румынию, "Польша фактически перестала существовать как государство", и Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю территорию этой страны, поскольку "это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении".

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"Освободительный поход"

"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - говорится в подписи МИД к видео.


Авторы видео обращают внимание на то, что перед началом похода, Советской Союз на фоне агрессии нацистской Германии "не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи", однако в Варшаве отказались от этого, вместо этого "демонстрируя поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала и ее экспансионистским планам".

СССР по итогам польского похода Красной армии включил в свой состав территории (они стали западными областями Белорусской и Украинской ССР), которые Польша завоевала в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Их принадлежность Польше была зафиксирована Рижским мирным договором, который подписали и ратифицировали Польша, РСФСР и Украинская ССР.

Секретный протокол
Вторжению СССР в Польшу предшествовало подписание пакта о ненападении между СССР и Германией. К нему прилагался секретный протокол, в котором стороны договаривались о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в том числе "в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства".

В итоге довоенная территория Польши оказалась поделенной между СССР и Германией примерно в соответствии с обозначенными в протоколе границами.

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Deutsche Welle
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