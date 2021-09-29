В МИД России раскритиковали медиахостинг YouTube, заблокировавший два канала Russia Today на немецком языке. Это "акт беспрецедентной информационной агрессии", совершенный "при потворстве" Германии, утверждается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте в ночь на среду, 29 сентября.

В МИД также заявили о необходимости "симметричных мер" в отношении действующих в России немецких СМИ, попутно обвинив эти средства массовой информации во "вмешательстве во внутренние дела" РФ.

Как говорится в заявлении, в министерстве решили обратиться "к компетентным ведомствам Российской Федерации" с предложением разработать против YouTube и немецких СМИ "ответные меры".

YouTube заблокировал два немецких канала RT

Накануне администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за распространения ложной информации о коронавирусе.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной", заявив, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.