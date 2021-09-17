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Переселение мигрантов необходимо организовать "путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета", решили в правительстве России.
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

Правительство России планирует до 2030 года вернуть в Россию не менее 500 тысяч соотечественников-эмигрантов. Это следует из постановления о внесении поправок в государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", выдержки из которого публикует в четверг, 16 сентября, издание Finanz.ru. Переселение, согласно документу, необходимо организовать "путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета".

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Организацией возвращения эмигрантов на родину займутся временные выездные группы МИД и министерства внутренних дел РФ. Их сотрудники будут выезжать за границу и лично убеждать россиян вернуться в РФ. Для этого планируется информировать россиян-эмигрантов о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Россия - в первой тройке мирового рейтинга эмигрантов
По данным ООН, с 1990 по 2019 годы из России на постоянное место жительства за рубеж выехали почти 2,5 млн человек. Наиболее популярные страны для миграции - Германия, США, Израиль, Испания, Япония, Франция, Болгария, Австрия, Польша и Финляндия. В свою очередь Всемирный банк в 2017 году оценил число граждан России, проживающих вне пределов страны, в 10,6 млн человек. По числу эмигрантов РФ находится на третьем месте в мировом рейтинге за 2017 год.

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Deutsche Welle
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