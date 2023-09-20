Международный институт прессы потребовал от властей Германии расследовать взлом телефона Галины Тимченко

В своем заявлении IPI напоминает, что шпионское программное обеспечение, по данным специалистов Access Now — организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, — было установлено на телефон Тимченко 10 февраля 2023 года или около этой даты. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

Помимо Латвии и Германии в расследовании, проведенном Access Now и Citizen Lab, упоминаются Нидерланды и Эстония, у госструктур которых есть доступ к Pegasus и, по имеющейся информации, они активно используют эту шпионскую программу за рубежом. Круг потенциально причастных к взлому телефона Тимченко шире, в том числе не исключено, что за установкой шпионского ПО может стоять и Россия, хотя официально к Pegasus доступа у нее нет.