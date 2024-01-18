"Международная Амнистия" призвала страны ЕС не выдавать РФ беженцев

В тексте, опубликованном "Международной Амнистией", говорится и об истории сотрудничества между Россией и Францией в вопросах депортации беженцев. Среди примеров называется судьба Дауда Мурадова. В февраля 2022 года этот молодой чеченец был отправлен из Франции в Россию, несмотря на то, что имелись явные признаки, что он может оказаться в России под угрозой пыток или издевательств. Однако, французское власти не только депортировали его, но и передали российским чиновникам подробности его прошения об убежище, сведения о тех, кто помог ему покинуть Россию, а также личные данные его близких родственников.