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Мэрия Москвы готова закупать любые вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, cообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Maskva
Maskva
© AFP / Scanpix

"Как только другие российские вакцины будут поставлены в Москву, мы сразу предоставим их во все пункты вакцинации. Как в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, мы их купим и так же поставим", - цитирует Ракову "Интерфакс".

Вакцинация в Москве началась с 4 декабря. Людей сейчас бесплатно прививают вакциной "Спутник V". Вакцинация проводится в медицинских учреждениях в специально открытых пунктах, недавно право использовать городскую вакцину получили частные клиники, а в ближайшие дни в городе откроются "выездные" пункты в торговых центрах и даже в одном театре.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" (создана в центре им. Гамалеи Минздрава) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор" Роспотребнадзора).

Ранее сообщилось, что центр имени Чумакова РАН на следующей неделе подаст документы в Минздрав для регистрации своей вакцины, которая прошла две фазы клинических испытаний.

В конце декабря представитель филиала израильской клиники Hadassah в "Сколково" - Hadassah Medical Moscow - сказал, что клиника начала переговоры о поставках в Россию вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там считали, что статус резидента "Сколково" дает клинике право использовать незарегистрированные в России препараты.

Однако Россздравнадзор заявил, что такого права у клиники нет. Переговоры приостановлены.

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