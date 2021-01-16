"Как только другие российские вакцины будут поставлены в Москву, мы сразу предоставим их во все пункты вакцинации. Как в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, мы их купим и так же поставим", - цитирует Ракову "Интерфакс".
Вакцинация в Москве началась с 4 декабря. Людей сейчас бесплатно прививают вакциной "Спутник V". Вакцинация проводится в медицинских учреждениях в специально открытых пунктах, недавно право использовать городскую вакцину получили частные клиники, а в ближайшие дни в городе откроются "выездные" пункты в торговых центрах и даже в одном театре.
В России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" (создана в центре им. Гамалеи Минздрава) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор" Роспотребнадзора).
Ранее сообщилось, что центр имени Чумакова РАН на следующей неделе подаст документы в Минздрав для регистрации своей вакцины, которая прошла две фазы клинических испытаний.
В конце декабря представитель филиала израильской клиники Hadassah в "Сколково" - Hadassah Medical Moscow - сказал, что клиника начала переговоры о поставках в Россию вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там считали, что статус резидента "Сколково" дает клинике право использовать незарегистрированные в России препараты.
Однако Россздравнадзор заявил, что такого права у клиники нет. Переговоры приостановлены.
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