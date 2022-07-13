Депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин еще в начале июня направил мэру Москвы Сергею Собянину обращение, в котором просил рассказать о бомбоубежищах, расположенных в избирательном округе парламентария на востоке российской столицы. Скриншот письма Ступин опубликовал в своем Telegram-канале.
"В государственных средствах массовой информации активно распространяется информация о том, что Россия в связи с боевыми действиями на Украине может применить ядерное оружие в отношении иных стран. Реакцией на применение ядерного оружия может стать незамедлительный ответный ядерный удар по Москве", — мотивировал свой интерес депутат.
Вчера Ступин опубликовал ответ из московского правительства. В документе, подписанном заместителем мэра столицы Петром Бирюковым, говорится, что "обобщенные сведения" о московских бомбоубежищах отражаются в ежегодных докладах. Эти доклады, в свою очередь, "относятся к сведениям, составляющим государственную тайну".
"То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти", — прокомментировал ответ московской мэрии Ступин.
Теперь депутат планирует направить аналогичный запрос в прокуратуру, которую попросит проверить и утверждения о "секретности" бомбоубежищ.
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