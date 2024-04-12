Мемуары Навального выйдут в свет 22 октября на 11 языках

Алексей Навальный успел, находясь в заключении, завершить автобиографию; она будет опубликована в конце года. Об этом сообщила в четверг вдова российского оппозиционера Юлия Навальная.

Она рассказала на сайте X, что ее покойный муж начал писать мемуары, озаглавленные "Патриот", в 2020 году после того, как был отравлен нервно-паралитическим веществом и затем эвакуирован для лечения в Германию.

Книга выйдет 22 октября на 11 языках, включая русский, сообщила Юлия Навальная.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что Навальный начал диктовать ей фрагменты книги, находясь на лечении в Германии через два месяца после отравления, и что он закончил книгу, находясь в тюрьме после того, как в 2021 году вернулся в Россию.

Автобиография будет опубликована в США издательством Knopf.