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Следственные органы начали проверку общества "Международный Мемориал" в связи с жалобой движения "Ветераны России", обвиняющего эту организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов".
"Мемориал" проверяют из-за обвинений в реабилитации нацизма
© Reuters / Scanpix

Следственный комитет России (СКР) в субботу, 5 февраля, начал проверку историко-просветительского общества "Международный Мемориал" на основании жалобы движения "Ветераны России", обвиняющего эту организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Наказание по данной статье может составить до пяти лет лишения свободы.

Председателя правления "Мемориала" Яна Рачинского вызвали в следственный отдел. "Из следственного отдела пришло приглашение. Эта история началась еще 27 декабря, когда "Ветераны России" написали перед заседанием Верховного суда обращение в Следственный комитет. Оно было процитировано прокурором, и поскольку оно официально поступило в СК, то проводится проверка", - сообщил Рачинский в субботу "Интерфаксу".

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Материалы проверки зарегистрированы в следственном отделе ГСУ СКР по Тверскому району управления по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве в среду, 2 февраля. Как утверждает организация "Ветераны России", лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал"в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами.

В открытом письме "Ветеранов России" на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина указывалось, что в списке жертв политических репрессий, который составляет "Мемориал", якобы обнаружены еще 19 "нацистских пособников". Общество потребовало провести проверку и привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала" за реабилитацию нацизма. "Международный Мемориал" категорически отвергает данные обвинения.

Предыдущие жалобы "Ветеранов России"

В октябре 2021 года "Ветераны России" обращались с жалобой в СКР и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, выразившего сомнение в необходимости "тратить миллионы" на празднование Дня Победы. В результате Моргенштерн вынужден был покинуть страну. В январе нынешнего года данная организация выступила за привлечение к ответственности за "реабилитацию нацизма" писателя Виктора Шендеровича, объявленного в России "иностранным агентом". Ему также пришлось выехать за пределы России.

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Deutsche Welle
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