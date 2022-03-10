Правительство РФ планирует национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка в знак протеста против войны в Украине. Об этом сообщил в Facebook в четверг 10 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, правительство уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.
Подобные меры Медведев попытался оправдать стремлением властей "не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами". "Такой подход объективен и справедлив", - считает он.
В то же время зампред Совета безопасности РФ предупредил, что иностранному бизнесу будет непросто в будущем вернуться на российский рынок, и привел в пример 2014 год, когда против РФ были введены санкции в ответ на аннексию Крыма и развязанную ею войну в Донбассе. "За прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас", - написал Медведев.
За время с начала российского вторжения в Украину 24 февраля из РФ ушли или прервали деловые связи с ней ведущие зарубежные концерны и фирмы из практически всех отраслей экономики. Жесткие международные санкции ударили по промышленному и банковскому сектору РФ.
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