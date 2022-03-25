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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в РФ.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© AFP / Scanpix

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — сказал Медведев.

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"И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране", — отметил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в некоторых других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего убийства.

Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".

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