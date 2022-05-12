"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. Причём цинизм западных «говорящих голов» становится всё более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.
"В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи.
1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности».
2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.
3. Это будет катастрофическим для всех сценарием".
По словам Медведева, необходимо перестать "врать себе и другим" и начать "просто думать о возможных последствиях своих действий".
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