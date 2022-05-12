aA
Экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свете предположительного вступления Финляндии и Швеции в НАТО и оказываемой западными странами Украине помощи заявил о вероятности возникновения открытого конфликта с НАТО, который может перерасти в "прямую ядерную войну".
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© AP / Scanpix

"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. Причём цинизм западных «говорящих голов» становится всё более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Статьи по теме:
МИД РФ: Россия предпримет шаги "военно-технического" характера, если Финляндия вступит в НАТО
Президент Литвы надеется, что формальности по членству Финляндии в НАТО завершатся до саммита в Мадриде

"В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи.

1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности».

2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.

3. Это будет катастрофическим для всех сценарием".

По словам Медведева, необходимо перестать "врать себе и другим" и начать "просто думать о возможных последствиях своих действий".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Премьер Литвы приветствует решение руководства Финляндии по вступлению в НАТО: я рада этому историческому дню

После того, как в четверг руководство Финляндии...

Глава МИД Литвы: членство Финляндии в НАТО кардинально изменит ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр...

TOP новостей

Президентская служба ответила посольству России: ваши работники должны бы сами съездить в Бучу

Президентская служба ответила на упреки посольства...

Литва официально отзывает Баярунаса с должности посла в России

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с...

Парламент Литвы принял порядок компенсаций за газ и электричество

Парламент Литвы 12 мая принял порядок компенсаций за газ...

Эксперт в сфере недвижимости: я не хотел бы сейчас оказаться на месте арендатора жилья

Подобной ситуации специалисты на рынке прежде не...

Отрицательный баланс миграции сигнализирует об опасности: 8 месяцев больше жителей уезжает, чем приезжает

В Литве восьмой месяц подряд фиксируется отрицательный...