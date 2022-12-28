Он возмущен проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями скорейшего поражения РФ в войне. Медведев назвал "уродами" тех, кто желает смерти путинским военным на украинском поле боя.

"Уму непостижимо. Хотя они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над "украинским нацизмом", людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом", — написал Медведев.

Он назвал врагами общества таких россиян и предателями, а также призвал не пускать их обратно в Россию "до конца их дней":

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда".

Медведев добавил, что пускать таких россиян обратно в страну можно только после публичного раскаяния и "помилования". "Хотя лучше бы им не возвращаться", — подытожил соратник Путина.