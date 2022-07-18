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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем "Твиттере" прокомментировал слова заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пригрозившего Киеву "судным днем" в случае нападения на Крым.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© AP / Scanpix

"Портрет современной России – это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем", - написал Подоляк. – Маленький, забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает лишь жалость. "Еще немного и в вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?"

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Высказывание о Крыме Медведев сделал в воскресенье, во время встречи с ветеранами Второй мировой войны в Волгограде. "Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениям, еще и пытаются угрожать нам - имею в виду нападение на Крым и так далее, - сказал заместитель секретаря Совбеза (цитата по агентству ТАСС). - В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно".

Медведев не уточнил, что именно он имеет в виду под "судным днем". Однако в середине мая он написал, что конфликт в Украине может перерасти в "полноценную ядерную войну". В начале июня он сказал в интервью "Аль-Джазире", что конфликт с применением ядерного оружия нельзя считать невозможным.

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