Медведев написал пост в своем телеграм-канале в своей ставшей традиционной за год войны оскорбительной манере.

Решение МУС назвал "окончательным обрушением системы международного права", после чего перешел на другую лексику. По выражению Медведева, "этот говенный, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута", за время своего существования смог привлечь к ответственности только "три десятка никому не известных лиц", а, например, президент Судана "плевал на эти обвинения".

"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана, - говорится в посте бывшего президента России. - Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу".

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда, - пригрозил Медведев. - Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо..."

Медведев уже не первый раз выступает с угрозами, однако его оскорбительная риторика еще никогда не имела пересечения с реальностью. МУС обвиняет Путина в причастности к военным преступлениям – а именно к насильственной депортации детей из Украины в Россию. Западные страны и Украина одобрили решение МУС. США назвали его правильным, несмотря на то, что не признают юрисдикцию суда.