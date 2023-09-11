Медведев предложил "на время приостановить дипломатические сношения с ЕС" и вывести российских дипломатов в Россию

«И это решение — явно не кара для „преступного агрессивного режима в Кремле“. Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», — заявил Медведев. В качестве ответной меры замглавы Совбеза РФ предложил «на время приостановить дипломатические сношения с ЕС» и вывести российских дипломатов в Россию.

Еврокомиссия ранее выпустила разъяснения, что граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства, если они происходят или вывозятся из России. Это касается и других вещей, входящих в список товаров, запрещенных к ввозу в Евросоюз. В нем более 150 позиций, в том числе автомобили, сумки и чемоданы, женская одежда, компьютеры, сотовые телефоны, зубная паста и прочие товары, пишет The Bell.

В разъяснениях отмечается, что в соответствии с принципами Евросоюза имплементация запрета находится на усмотрении стран —участниц ЕС.