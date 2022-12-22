Журналист в Twitter вспомнил о вероятности повышения призывного возраста до 30 лет. По этому случаю он поинтересовался, пойдет ли в армию сын Медведева.
Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то вот этот патриотичный гражданин с партбилетом "Единой России" по имени Илья Дмитриевич Медведев ещё имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдёт в военкомат, верно, @MedvedevRussia? pic.twitter.com/faQeHIE0cX— Сергей Ежов (@ezhovs) December 21, 2022
"Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то этот патриотический гражданин с партбилетом "Единой России" на имя Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдет в военкомат, верно, Дмитрий Медведев?", - написал журналист, тегнув опального политика.
Правда, ответа на свой вопрос Ежов не получил. Зато Медведев "обиделся" и его заблокировал.
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