Бывший президент предупредил, что Россия способна отправить всех своих врагов "в геенну огненную", но не ставит перед собой такую задачу. Медведев рассказал об этом в своем поздравлении с Днем народного единства, которое он опубликовал в виде вопросов и ответов.

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России не нужны чужие территории, отмечает Медведев: военные защищают свою священную землю и своих людей, воюют за свою тысячелетнюю историю.

"Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества", - написал он.

По мнению Медведева, против России воюет "часть умирающего мира" - "кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни". У этих людей нет веры и идеалов, кроме "похабных привычек" и двоемыслия. "Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", - полагает Медведев.

"От нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры - и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели. Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики - пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", - считает бывший президент.

Россия "стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий" после распада СССР. Этого ждали другие страны, "изнасилованные повелителями тьмы", уверен Медведев.

"У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель - погибель", - написал замглавы Совбеза России.