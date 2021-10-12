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В статье для "Коммерсанта" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил свои претензии к руководству Украины, назвав контакты России с ним бессмысленными.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© Itar-Tass / Scanpix

Экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ, написал статью, в которой перечислил претензии к руководству Украины. Материал опубликован в понедельник, 11 октября, в газете "Коммерсант".

По мнению Медведева, украинские руководители - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации". В качестве обоснования этого тезиса он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский всю жизнь говорил на русском языке и работал в России.

Тезисы Медведева во многом повторяют прежние заявления российских руководителей. Так, автор статьи называет украинские власти "людьми абсолютно несамостоятельными". По его словам, Украина зависит от "подачек со стороны США и ЕС", а "во главе страны стоят невежественные и необязательные люди", которые меняют позицию "в угоду своим заокеанским хозяевам".

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Deutsche Welle
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