Экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ, написал статью, в которой перечислил претензии к руководству Украины. Материал опубликован в понедельник, 11 октября, в газете "Коммерсант".
По мнению Медведева, украинские руководители - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации". В качестве обоснования этого тезиса он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский всю жизнь говорил на русском языке и работал в России.
Тезисы Медведева во многом повторяют прежние заявления российских руководителей. Так, автор статьи называет украинские власти "людьми абсолютно несамостоятельными". По его словам, Украина зависит от "подачек со стороны США и ЕС", а "во главе страны стоят невежественные и необязательные люди", которые меняют позицию "в угоду своим заокеанским хозяевам".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны
Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...
Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...
Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (58)
Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей (11)
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...
Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей (16)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых...