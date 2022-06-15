Пост посвящен сообщениям о том, что Украина предложила США наладить поставки сжиженного природного газа по ленд-лизу с оплатой через два года.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Медведев не уточнил, что, по его мнению, может стать причиной отсутствия Украины на карте мира через два года. Захват российскими войсками украинских регионов в его тексте не упоминаются. Ранее Медведев утверждал, что «раздел Украины» намерена устроить Польша.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.