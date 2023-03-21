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В Администрации президента России назвали выдачу ордера на арест Владимира Путина судом в Гааге "самым неожиданным шагом" Запада. Об этом рассказывает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге подозревает Путина в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Теперь Путина могут арестовать в 123 странах, которые участвуют в работе суда, – и в Кремле "не совсем понимают, как можно обеспечить безопасность" президента в новых условиях.

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Задержание Путина источники "Медузы" считают "невозможным", потому что Путин не поедет в страны, где есть хотя бы минимальный риск его ареста. К ним среди прочих относятся некоторые страны СНГ и ЮАР, где в августе 2023 года пройдёт саммит БРИКС. В ЮАР уже заявили, что "приняли к сведению" ордер МУС.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин "относительно регулярно совершал зарубежные поездки", говорят собеседники "Медузы". За год он посетил шесть государств: пять стран СНГ и Иран. Благодаря этим поездкам пропаганда могла рассказывать россиянам, что "у России друзей всё равно больше, чем недоброжелателей", отмечают источники "Медузы".

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить в этом году Китай. Страна не участвует в работе МУС - как и Россия.

В АП также предполагают, что МУС может выдать ордеры на арест губернаторов регионов, в которые увозят детей из Украины. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на жизнь чиновников, ведь они и так, как говорят в Кремле, фактически больше не выезжают за границу.

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Радио Свобода
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