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По словам источников издания, администрация президента обратилась с такой "просьбой", чтобы жители страны меньше задумывались о том, почему российские войска за это время так и не добились значительных успехов.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Itar-Tass / Scanpix

Администрация президента России (АП) "попросила" редакции государственных и провластных СМИ "не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции" и "не акцентировать" внимание читателей и зрителей на продолжительности войны. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на собственные источники в медиа, мэрии Москвы и самой АП.

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Издание обращает внимание, что таких формулировок сейчас действительно нет во многих подконтрольных или близких российскому государству СМИ.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения", — сказал Meduza собеседник в АП. "При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? <…> Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их названия ничего не говорят. Это много или мало? Цели "операции" близки или еще нет?" — рассуждает другой источник издания. "До "операции" им (читателям и зрителям — Прим. ред.) внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается", — приводит Meduza еще один комментарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил изданию на вопрос о том, поступали ли из АП в СМИ указания касательно "акцентирования внимания" на том, что война идет уже 100 дней.

При этом Meduza обращает внимание на изменение риторики на российском телевидении — там все чаще стали говорить о противостоянии не с Украиной, а со всем западным миром. В частности, издание приводит слова ведущей популярного ток-шоу "60 минут" Ольги Скабеевой о том, что "возможно, "спецоперация" России на Украине закончилась. Началась самая настоящая война, причем война третья мировая. Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатланического альянса".

Подобные объяснения, которые приводятся на государственных телеканалах, соответствуют данным закрытых социологических опросов, с которыми знаком источник Meduza в АП: "Если бой идет аж со всем НАТО — очень сильным противником, а не с Украиной, то люди понимают, что скорой победы ждать не приходится".

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